Bundlinjen: Østergaard-sagen strammer kravene til topchefer i erhvervslivet

For en uge siden var det utænkeligt, at en dansk topleder blev fældet af en ti år gammel sag om sexkrænkelse. Det er det ikke mere. Det er måske ikke sandsynligt, men det er bestemt ikke utænkeligt. Den tidligere radikale politiske leder Morten Østergaards hovedkulds deroute sætter nemlig nye og skrappere normer for sexisme, som erhvervsledere må acceptere og efterleve. Ellers risikerer de at sætte et brat punktum for karrieren.

En stribe radikale politikere gør gældende, at det ikke er sagen, men Morten Østergaards katastrofale håndtering af sagen, som kostede ham lederposten. Det er muligt. Usandheder og forsøg på coverup er i sig selv legitime grunde til at fyre en topleder, især hvis der er væsentlig substans i en konkret og alvorlig sag.

Men det er ikke let at skille sag fra håndtering. Hverken i politik eller i virksomheder.