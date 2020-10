Kristian Madsen: Hummelgaard ryger helt op i hierarket nu

Endelig blev det Arnes tur. Efter mange timers forhandlinger fredag aften og natten til lørdag, er en aftale om tidlig pension faldet på plads. Sammen med Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti har regeringen sikret aftalen flertal.

Aftalen betyder blandt andet, at cirka 41.000 mennesker med lange og hårde arbejdsliv forventes at kunne får ret til tidlig pension fra 2022.

Med kampagnen ’Nu er det Arnes tur’, gik Socialdemokratiet i 2019 til valg på at gennemføre retten til tidlig pension. Daværende formand for Venstre, Lars Løkke, kaldte det dengang et ’bluffnummer’, og hævdede, at det aldrig ville kunne gennemføres. Netop derfor må aftalen betragtes som en særlig stor sejr for regeringen og Mette Frederiksen personligt, mener politisk kommentator Kristian Madsen.