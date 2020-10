Morten Østergaard sygemelder sig efter krænkelsessager

Morten Østergaard er blevet sygemeldt. Det oplyser De Radikale.

Han gik af som politisk leder for partiet onsdag i sidste uge og endte i et politisk stormvejr, efter at det kom frem, at han havde krænket partifællen Lotte Rod et årti forinden.

Det har han undskyldt for, og Lotte Rod har tilgivet ham.

Ritzau