Norsk forfatter: Nu er det bevist, at danske politikere er blevet vildledt i årevis

Justitsministeriets indrømmelse af, at politiet ikke har efterforsket forsikringsforholdet omkring det forliste passagerskib ’Scandinavian Star’, beviser, at danske politikere er blevet ført bag lyset.

Det mener den prisbelønnede, norske forfatter Kjell Ola Dahl, som har skrevet to kritiske bøger om den uopklarede sag om ’Scandinavian Star’, hvor 159 mennesker omkom efter en påsat brand i 1990.

»Magtapparatet i Danmark og Norge har hele tiden hævdet, at alt har været undersøgt, og at der ikke foreligger noget mistænkeligt omkring skibets forsikring. Nu er der et bevis på, at danske politikere er blevet vildledt«, siger han.