Det forbudte sug er nu forklædt som russisk narkogangster

Tæt hvidgrå røg fra en e-cigaret bølger ud mellem hans læber. Et trimmet fuldskæg skjuler halsen. Knaldsort hår er omhyggeligt lagt i bølger med skinnende voks hen over issen. Siderne af hovedet er barberet tæt, så der er et stykke med bar hud fra ørekanten op til tindingen. Hertil en kropsnær aftenblå blazer og om håndleddet et forvokset schweizerur.

For det utrænede øje kunne denne person ligne en, der sælger stoffer på et diskotek eller tager rundt for at indkassere spillegæld. Men sådan ser man åbenbart ud i Høje-Taastrup, når man er badass. For man må vel formode, at en marketingansat et eller andet sted i verden har ment, at præcis dette look vil lokke nye dampere ind i et liv i nikotinholdig dis.

Min første reaktion var, at hermed har ungdommen en gang for alle bevist, at den er helt ude i røgtågerne. Men bagefter kom jeg heldigvis til at tænke på, at 1) sådan har det altid været, og 2) det er mig, der er en gammel idiot. Eller en heldig kombination af de to.