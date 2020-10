Pårørende efter skandale om dødsskib: »Vi er blevet ført bag lyset i 30 år«

En lang pause i telefonen. Så kommer ordene. Langsomt og velovervejet:

»Jeg er faktisk lidt i chok. Det kan godt være, at politiet tænkte, at sagen var lukket. Men at det har været så grelt, at politiet ikke har gjort det arbejde, som de skulle, det er simpelthen så chokerende. Det er et tillidsbrud. Vi har talt om denne sag i 30 år, og hvornår kommer vi ind til kernen i den?«.

Rie Ørskov mistede sin søster og svoger og deres to børn om bord på ’Scandinavian Star’, hvor 159 omkom i en påsat brand i 1990. De var med skibet fra Oslo til Frederikshavn på vej hjem til barnedåb hos familien i Hobro.