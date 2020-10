Ekspert i IT-sikkerhed efter russisk hacking af norske politikere: Danmark er endnu ringere stillet over for den slags angreb

Der er en overhængende fare for, at russiske hackere vil kunne hacke sig adgang til danske folketingspolitikeres mailkonti, akkurat som Norge i går beskyldte Rusland for at have gjort mod medlemmer af deres parlament, Stortinget.

Og måske er det allerede sket.

Det vurderer Peter Kruse, der er grundlægger af IT-sikkerhedsvirksomheden CSIS.