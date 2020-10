Sverige undersøger mulighederne for at gøre Øresund til et beskyttet område

Mens de politiske partier i Danmark netop har taget hul på en diskussion om bedre beskyttelse af Øresund, er den svenske regering skredet til handling. 23. juli bad det svenske miljøministerium Länsstyrelsen Skåne om at udarbejde et grundlag for at beslutte, om hele Øresund eller dele af det skal udlægges til beskyttet havområde for at sikre natur og miljø bedre.

»Vi skal udrede forudsætningerne for et beskyttet marint område i Øresund og se på, hvilken beskyttelsesform der er mest egnet. Desuden skal vi lave en konsekvensbeskrivelse af, hvordan beskyttelsen af et område kan påvirke andre interesser som erhvervsliv, skibsfart og fiskeri«, siger Annelie Johansson, miljødirektør i Länsstyrelsen Skåne og leder af projektet.

Länsstyrelsen holdt i torsdags de første møder med interessenter, spændende fra fiskeri over kommuner til grønne organisationer. De inviteres til at deltage i arbejdet med udredningen, som også vil omfatte den danske del af Øresund. Udredningen skal afleveres til den svenske regering i februar 2022.