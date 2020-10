Partifæller beskylder hinanden for at lyve i radikal krig for åbent tæppe

Det sygemeldte folketingsmedlem Ida Auken gik onsdag ind i konflikten i Radikale Venstre og eskalerede den til en decideret krig, hvor partifæller nu beskylder hinanden for at lyve i sagerne om krænkelser i partiet.

I et opslag på Facebook anklager Auken den nyvalgte politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, for at »skjule vigtig viden over for offentligheden og for folketingsgruppen«.

Ifølge Auken fortalte hun i sommeren 2017 Sofie Carsten Nielsen om en episode, hvor Morten Østergaard under Folkemødet på Bornholm havde »befamlet en ung kvinde mod hendes vilje og med stærkt grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig«.