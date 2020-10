Hjemsendte spioner er afskåret fra at høre vidneforklaringer i mørklagt sag

Regeringen tager det gamle fortrolighedsprincip om need to know yderst bogstaveligt i sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der anklages for at have ført sit uafhængige tilsyn bag lyset og udsætte danskere for en uberettiget risiko for overvågning.

Ikke alene kommer den forestående undersøgelse til at foregå bag hermetisk lukkede døre. Der er også lagt op til, at advokaterne for de fem hjemsendte spionchefer og ansatte ikke må lytte til, hvad hinanden og andre vidner forklarer om FE’s omstridte forbindelse med den amerikanske overvågningstjeneste NSA.

De samme regler gælder for sagens whistleblower – en tidligere menig FE-ansat og it-specialist, der efter amerikaneren Edward Snowdens afsløringer i 2013 blev tiltagende kritisk over for FE’s samarbejde med stormagten om at tappe kabeltrafik gennem Danmark.