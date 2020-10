Her er historien om tre mænd, en milliardskandale og en abe på spring

Dette er historien om tre mænd, som risikerer at få skylden for det, der kaldes danmarkshistoriens største svindelnummer. De sad med ansvaret i toppen, mens formodede udenlandske svindlere i løbet af tre år hentede mindst 12,7 milliarder kroner i den danske statskasse, uden at nogen opdagede det.

To af de tre mænd er allerede blevet afhørt af den kommission, som har til opgave at undersøge, om nogen skal bære ansvaret for, at ingen førte kontrol, mens milliarderne fossede ud fra et lille kontor hos Skat i Høje-Taastrup. De to var begge overbeviste om, at ansvaret ikke var deres.

Nu er der kun en tilbage, manden helt i toppen, Jens Brøchner, departementschef i Skatteministeriet. På onsdag er det hans tur til at tage plads i vidnestolen i Retten på Frederiksberg. Når landsdommer Michael Ellehauge, som er formand for kommissionen, høfligt har spurgt, om Jens Brøchner er villig til svare på spørgsmål, og Brøchner har svaret »ja«, er det første gang, at offentligheden hører hans version af historien.