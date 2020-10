Det vil koste 318 millioner og tage mindst seks år at finde forklaring på Skats sammenbrud

Det vil tage seks år eller mere, og det vil koste mindst 318 millioner kroner, før den kommission, der undersøger, hvorfor det er gået så galt med Skat, er færdig med sit arbejde.

Det fremgår af to notater om fremdriften i arbejdet fra Justitsministeriet og undersøgelseskommissionen, som Folketingets Udvalg for Forretningsorden samt Skatteudvalget har modtaget.

Undersøgelseskommissionen indledte sit arbejde i 2017, og udgangspunktet var, at kommissionen skulle være færdig med sit arbejde i 2023 og dermed have fundet ud af, hvem der havde ansvaret for, at Skat kuldsejlede.