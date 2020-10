Lidegaard og Rohde puster til flammerne i Radikale Venstre

Den interne krig i Radikale Venstre fortsætter ufortrødent og er efterhånden ved at udvikle sig til et besynderligt stykke politisk teater, hvor ingen af de involverede vil tale med medierne, men samtidig vil have medierne til at skrive alt om sig.

Torsdag morgen var Jens Rohde som dagens første radikale profil klar bag tasterne. Klokken 07.40 offentliggjorde han et langskriv på Facebook, hvor han som det første betvivlede politisk leder Sofie Carsten Nielsens udlægning af hendes egen kontrovers med Ida Auken dagen forinden.

»Et kættersk spørgsmål nager mig: Hvad nu, hvis Ida Auken har ret?«, skrev Rohde med henvisning til, at Auken onsdag meddelte omverdenen, at hun i juni 2017 havde orienteret Sofie Carsten Nielsen om en konkret episode omhandlende Morten Østergaard, der ifølge Auken »havde stået og befamlet en ung kvinde mod hendes vilje og med stærkt grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig«.