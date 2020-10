Erkender kendskab til Østergaards fuldemandsoptræden: Sofie Carsten Nielsen indkalder folketingsgruppe til nyt krisemøde

De radikales nye leder, Sofie Carsten Nielsen, har indkaldt partiets dybt splittede folketingsgruppe til et nyt krisemøde, som skal afholdes på søndag, oplyser partiet til Ritzau.

Indkaldelsen kommer, efter at Sofie Carsten Nielsen torsdag indrømmede, at hun ved flere lejligheder har talt med sin partifælle Ida Auken om den tidligere partileder Morten Østergaards optræden i stærkt beruset tilstand til fester i partiet.

Onsdag havde Sofie Carsten Nielsen kategorisk afvist, at hun, som hævdet af Ida Auken, var blevet informeret af Ida Auken om, at Morten Østergaard på folkemødet på Bornholm i 2017 havde optrådt grænseoverskridende over for en ung kvinde, som han havde forsøgt at komme i seng med.

Men i løbet af torsdag kom der nye meldinger frem fra Sofie Carsten Nielsen. Først erkendte hun i en skriftlig udtalelse til Berlingske, at hun havde talt med Ida Auken om Morten Østergaards optræden til fester.

»Som jeg også har udtalt i medierne, så har jeg ikke lagt skjul på, at Morten for år tilbage har været fuld og pinlig. Og jeg har også uformelt snakket med Ida Auken om Mortens adfærd til fester, og at han ikke altid har opført sig passende,« skrev hun i en udtalelse til Berlingske.

Derefter kunne dagbladet B.T. citere fra en sms-besked, som Sofie Carsten Nielsen havde sendt til Ida Auken søndag eftermiddag som svar på en mail fra Ida Auken, der informerede sine partifæller om, at hun havde orienteret Sofie Carsten Nielsen om episoden på Bornholm.

»Jeg kan af et ærligt hjerte sige, at det har du aldrig fortalt mig om. Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven fx,« skrev Sofie Carsten Nielsen i sms-beskeden, hvis indhold Politiken har fået bekræftet.

Forinden havde Martin Lidegaard, der tabte en afstemning om at blive ny politisk leder med stemmerne 12-4 til Sofie Carsten Nielsen, at han ikke havde grund til at betvivle Ida Aukens udsagn.