Ny undersøgelse overrasker: Mere end hver fjerde mandlig HK'er har været udsat for krænkende adfærd

Omkring hvert fjerde medlem af landets næststørste fagforening, HK, har i løbet af det seneste år oplevet uønskede berøringer, kys og seksuelle og upassende kommentarer om privatlivet. Det viser en ny undersøgelse, som er foretaget af Epinion for fagforbundet. Her fremgår det, at omkring en fjerdedel af medlemmerne har følt, at de blev krænket inden for det seneste år.

3.093 medlemmer af HK har besvaret undersøgelsen, og de tæller blandt andre kontorfolk, klinikassistenter og butiksmedarbejdere.

HK har omkring 180.000 erhvervsaktive medlemmer, og næstformand i HK Danmark Martin Rasmussen mener, at man godt kan brede statistikken ud på fagforeningens samlede medlemsskare. Tallene gør ham trist.

»Jeg synes, det er trist at se, at hver fjerde er blevet det (krænket, red.). Vi havde egentlig lidt håbet på, at – ligesom vi havde den her #MeToo-bevægelse for nogle år siden – vi havde fået nedbragt antallet, der bliver udsat for seksuelle krænkelser. Det ser det ikke ud til, at vi har«, siger Martin Rasmussen.

I undersøgelsen har medlemmerne kunnet svare på, hvorvidt de er blevet udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. Derudover har der været spørgsmål, hvor medlemmer med udgangspunkt i specifikke eksempler, kunne svare på, hvorvidt de har været udsat for vittigheder med seksuelle undertoner, nærgående kommentarer om ens udseende eller upassende blikke, som var ubehagelige eller krænkende.

Mændene stikker ud

I svarene kan HK se en stigning fra sidste år. 28,2 procent af mændene og 23,5 procent af kvinderne har været udsat for krænkende adfærd.

Og det er særligt mændene, som i højere grad stikker ud i år i forhold til tidligere undersøgelser, siger Martin Rasmussen.

»Jeg tror, at folk er blevet mere bevidste om, hvad en seksuel krænkelse er. Det er det, man kan se på de undersøgelser, der kommer frem, og det tror jeg, er godt. Det er også noget af vejen til at få det stoppet. For hvis man selv kan se, hvad man er udsat for, udsætter man forhåbentlig heller ikke andre for det samme, og det er rigtig vigtigt«, siger han.

Martin Rasmussen mener, at der generelt er en »dårlig kultur« på forskellige arbejdspladser. Og det er også her løsningen skal findes.

»Det er primært, at der findes en dårlig kultur. At man sandsynligvis ikke har en personalepolitik, hvor der står, hvordan man skal definere seksuel chikane, og at ledelsen ikke er god nok til at italesætte, hvad det er for en kultur, vi har på arbejdspladsen«, siger han.

Han mener, at det bedste, en arbejdsgiver kan gøre, er at få lavet en personalepolitik, der blandt andet beskriver, hvad man accepterer, og hvor man skal gå hen, hvis man bliver udsat for seksuel chikane. Omkring 10.000 medlemmer har fået tilsendt spørgeskemaet mellem 25. september og 6. oktober.

ritzau