Politisk redaktør: Sofie Carsten Nielsen bliver belastet af sms med hård anklage mod Morten Østergaard

Krisen fortsætter i Radikale Venstre. En lækket sms fra Sofie Carsten Nielsen til Ida Auken mere end antyder, at Radikale Venstres nye leder har haft et større kendskab til Morten Østergaards krænkende adfærd, end hun har givet udtryk for.

I sms’en forholder Sofie Carsten Nielsen sig først til en anklage om, at hun skulle kende til en konkret sag fra Folkemødet i 2017, men kommer så med en indrømmelse.

»Jeg kan af et ærligt hjerte sige, at det har du aldrig fortalt mig om. Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven fx,« skrev Sofie Carsten Nielsen ifølge BT søndag som svar til Ida Auken.