Forsker i seksuelle krænkelser: Mænd er jo født med en libido, der kører 24/7

Anklager om seksuelle krænkelser har sendt Radikale Venstre ud i stormvejr. Er det et opgør med sexchikane, eller er det en politisk magtkamp?

»Det er svært helt at gennemskue, hvad der præcis foregår. Det kan sagtens være begge dele. Det, der er vigtigt ved sagen, er, at tavshed aldrig nogensinde har gjort noget godt for kampen mod seksuelle krænkelser. Hvis jeg havde været Sofie Carsten Nielsens rådgiver, havde jeg anbefalet at gøre noget andet. Hun skulle have sagt: ’Sagen om Morten Østergaard og den angivne hånd på låret er ikke den eneste sag i partiet. Vi har flere. Men dem er der blevet taget hånd om’«.

Martin Lidegaard (R) er blevet anklaget for at ’danse for tæt’, og Morten Østergaard har angiveligt lagt en hånd på låret af en kvindelig kollega for 10 år siden. Er der ikke en bagatelgrænse?