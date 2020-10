Saunatur får smittetal på højskole til at eksplodere

42 ud af 135 elever på Gerlev Højskole er smittet med coronavirus. Det sker efter, at op mod 30 elever gik en tur i sauna sammen, stik imod højskolens regler. Alle elever er sendt hjem, på nær nogle udenlandske elever, som på nuværende tidspunkt sidder i isolation på skolen. Det oplyser VDonline.

En af højskolens elever havde fået grønt lys til at besøge sin familie i et par dage. Familien mærkede ingen symptomer, men var smittet med coronavirus. Det vidste højskoleeleven på daværende tidspunkt ikke, men fulgte højskolens procedure om at blive testet for corona. Testen var angiveligt negativ.

Vedkommende vendte derfor – med tilladelse fra højskolen – tilbage til fællesskabet.