Husejere tjener store summer på at leje huse ud til kvinder, der sælger sex

Politiken kender kvindens fulde navn og også det, navn hun bruger, når hun lejer sine huse ud til kvinder, som så sælger sex fra dem. Her i artiklen har vi valgt at kalde hende Blanka. Navnet er polsk. Det er kvinden, som er omkring de 40 år, selv om det ikke er til at vide med sikkerhed. Hun tager ikke telefonen, når man ringer, og svarer ikke på telefonbeskeder. Det kan dog slås fast, at hun har et hus på Aggersundvej i Fjerritslev i det nordvestligste Jylland. Det købte hun i 2018. Hun gav 100.000 kroner for det. Prisen virker rimelig.

Der er mos på det gamle bliktag, haven er et vildnis, alt ved huset er sølle og fattigt, der står»Open« med rød neon i vinduerne, og den næsten for slanke kvinde i sort undertøj, der åbner døren, ser ud som om hun er mellem 30 og 40 år. Hun siger, at hun er 29 år og fra Spanien. Hun kan ikke et ord på hverken dansk eller engelsk, men forstår med et lidt undrende ansigtsudtryk godt »no sex«.

Da navnet Blanka kommer på banen, reagerer den spanske kvinde.