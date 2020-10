Portræt af Frank Jensen: Han har bevaret en positiv historie om sig selv, men særligt to sager har tynget hans ry

Han er en politiker, som ikke har mange rigtige fjender. Han er midtsøgende og kendt for at samle fløjene i brede forlig og skabe ro over linjen. Kendt for at droppe personfnidder og knivstikkeri i ryggen. Kendt for at holde sig for god til at hovere, selv når han kommer igen efter at være blevet dømt ude.

Det er Frank Jensen. Den rolige nordjyde, der kun viser sit temperament i tilspidsede situationer med far-skæld-ud eller bank i bordet – men helst ikke så voldsomt, at man ikke kan tale ordentligt sammen bagefter.

Den aalborgensiske ro er både blevet rost og kritiseret. Rost for ikke at være lige så kantet i sin facon som forgængeren Ritt Bjerregaard. Kritiseret for at være så rolig, at han næsten er kedelig.