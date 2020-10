Politisk redaktør: Frank Jensen skylder at svare på, om der ligger flere sager

Anklager om sexchikane og krænkende adfærd er en alvorlig sag, som vil få konsekvenser for både Frank Jensen og Socialdemokratiet.

Det vurderer Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, efter at to kvinder fredag har stillet sig frem i Jyllands-Posten og anklaget overborgmester i København, Frank Jensen (S), for seksuelle krænkelser og dårlig håndtering.

Beretningerne fra de to kvinder viser dels et svigt på enhver form for dømmekraft fra Frank Jensen, men også fra socialdemokratiets ledelse, som ikke har håndteret den her sag, som de skulle, mener han.