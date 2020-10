Analyse: Frank Jensen sejler på afgrundens rand trods S-sejr

Selv om Frank Jensen i aftes overlevede en tillidsafstemning i Socialdemokratiet i København, bliver det sværere og sværere at se, hvordan overborgmesteren kan navigere sikkert gennem alle de miner, der er i vandet i det omfattende #metoo-kompleks.

Isoleret set gjorde Frank Jensen - givet hans dybt kritiske situation - faktisk et godt forsøg på at redde sig på et efterfølgende pressemøde.

Han appellerede til, at der også måtte være tilgivelse for de, der som han selv har været krænkere. Han gav uforbeholdne undskyldninger til bl.a Maria Gudme, der lørdag startede sagen på forsiden af Jyllands-Posten, og han understregede at han have lært, at hans optræden gennem mange år havde været krænkende.