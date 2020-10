Efterladte: Rigsadvokat undersøgte ikke dødsskibs fordoblede forsikring

Rigsadvokaten har ikke gennemført »omfattende undersøgelser« af ejer- og forsikringsforholdene bag skibet ’Scandinavian Star’, som Justitsministeriet nu hævder.

Det siger talsmændene for de to støttegrupper for overlevende og efterladte i Danmark og Norge, som er overrasket over den nye forklaring fra Justitsministeriet.

Den kommer, efter at ministeriet i sidste uge kom med en historisk indrømmelse af, at dansk politi ikke foretog en sådan undersøgelse i forbindelse med sagen, hvor 159 omkom efter en påsat brand i 1990.