DSU-formand i København: »Selv om Frank er røget nu, så stopper det ikke her«

Formanden for det Socialdemokratiets ungdomsparti (DSU) i København, Cecilie Sværke Priess, møder nyheden om Frank Jensens afgang som overborgmester med tilfredshed.

»Det er på sin plads, at han trækker sig. Allermest fordi det viser, at den adfærd, som Frank har haft, har konsekvenser. Jeg kan ikke se, hvordan han skulle have fortsat som overborgmester og partiets spidskandidat til det næste kommunalvalg«, udtaler DSU-formanden.

Frank Jensen erklærede på et pressemøde i dag, at krænkelsesanklagerne mod ham vil komme til at skygge for hans politiske arbejde, og at han som en konsekvens deraf trækker sig fra overborgmesterposten.