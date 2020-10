Venstres spidskandidat om belastet Frank Jensen i valgkamp: Han vil være en drømmemodstander

Som Venstres borgmester på det københavnske rådhus er Cecilia Lonning-Skovgaard med i det kor af partier, der nu kræver en uvildig undersøgelse af overborgmester Frank Jensens (S) sager om krænkelse af kvinder - og ikke mindst at Jensen går på orlov imens.

Cecilia Lonning-Skovgaard, hvorfor?

»Vi er rystede over at se, hvad der er blevet rullet frem over de seneste 48-72 timer, og mener, at vi har et akut og presserende behov for nu at få undersøgt dels, hvad der er op og ned i de sager, der har med rådhuset at gøre, og så selvfølgelig få undersøgt, om der ligger andre sager og så få dem frem i lyset«, svarer beskæftigelses- og integrationsborgmesteren.