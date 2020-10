Københavnsk S-formand støttede Frank Jensen i aftes - nu kalder han det »en klog og rigtig beslutning«, at Jensen trækker sig

Hvis man spørger Socialdemokratiets formand i København, Jan Salling, er det den helt rigtige beslutning, at partifællen Frank Jensen nu har valgt at trække sig som overborgmester efter en række sager om krænkelser af kvinder.

»Jeg synes, det er en klog og rigtig beslutning, som er bedst for partiet«, siger Jan Salling til Politiken.

Netop Jensens sager var omdrejningspunkt på et hasteindkaldt møde i partiet i aftes på rådhuset, hvor Jensen omkring midnat kunne berette for pressen, at et flertal på mødet havde stemt for, at han skulle fortsætte som spidskandidat.