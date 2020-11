Man kan også lære meget af corona - har jeg hørt

Et billede siger mere end 1.000 ord.

Men hvis fotoet fra Ørstedsparken kunne klappe kaje et øjeblik, så har jeg noget vigtigt at sige. Om forfald (har ekspertviden). Om livets cyklus (blade, der synger på sidste vers). Og om ydmyghed (en gartner på knæ med nye planter, som viser, at selv kommunen må bøje sig for verdensaltet).

Vi tror, livet er godt, når alt er muligt. Men det er i begrænsningerne, vi lærer at improvisere og træde i karakter. Hvorefter vi med fuger i ansigt kan berette om dåd og storsind.