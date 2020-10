Frank Jensen tabte magten med et fingerknips i en ny generations spilleregler

Ligesom det blev en symbolsk åbning på ungdomsoprøret, da 25-årige Finn Ejnar Madsen i 1968 skubbede rektor væk fra talerstolen til Københavns Universitets årsfest for selv at tage ordet, kan to kvinders opgør med overborgmesteren på Københavns Rådhus blive en milepæl.

Et billede på en begyndende magtovertagelse fra en ny generation, der har taget ordet for at gøre op med de gamle spilleregler i politik og i samfundet bredere set.

Skarpt skåret til er det 31-årige Maria Gudme, der er regionsrådsmedlem, og DSU Københavns lokalformand, 21-årige Cecilie Sværke Priess, der har væltet Københavns 59-årige overborgmester, et af landets mest magtfulde mennesker.