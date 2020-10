Auken-mand, minister, kronprins, taber, overborgmester, næstformand, krænker

Frank Jensen dvælede en smule ved sine ord, før han svarede på, om han set i det store bakspejl var glad for, at det i sin tid var Helle Thorning-Schmidt, der trak sig sejrrigt ud af styrkeprøven om at blive formand for Socialdemokratiet.

Svaret faldt kort før jul. I et interview her i avisen.

Overborgmesterens hovedbudskab var, at han var parat til at tage fire år mere som hovedstadens førstemand. Men ja, han var nået frem til, at det var godt, at Helle Thorning-Schmidt vandt. Med en snæver sejr til ham ville alt for mange på den gamle Nyrup-fløj have nægtet at anerkende nederlaget og derfor have lagt »snubletråde ud for mig i gruppen«.