Maria Gudmes anklager var begyndelsen til enden for Frank Jensen: »Det er ikke uden omkostninger at stå frem«

For under en måned siden påpegede hun og tre andre unge kvinder sexisme i dansk politik. Nu er hun forpustet fra optrædener på landsdækkende tv det meste af aftenen. Maria Gudmes beskrivelser af, hvordan Frank Jensen i 2012 havde befamlet hende, blev begyndelsen til enden for hans tid som overborgmester.

Hvad mener du om, at Frank Jensen har trukket sig?

»Det var aldrig mit ærinde, at han skulle trække sig, men jeg synes, at det er en naturlig konsekvens af de sidste dages udvikling. Mit ærinde var kun at kaste lys over det principielle. At det er magtmisbrug, når en overborgmester, gør noget sådant. Det er blevet en principiel sag for mig, i takt med at flere kvinder har kontaktet mig, fordi de vil henvende sig til den advokatordning, som skal undersøge sagerne«.