Overblik: Her er de politiske dramaer, der er gået under radaren

Føler du også, at de politiske forhandlinger står stille, fordi sexisme har fyldt dagsordenen de seneste uger? Læs med her, og få et overblik over Christiansborgs øvrige politiske dramaer.

Et år efter folketingsvalget i 2019, hvor DF gik fra 37 til 16 mandater, meldte 5 byrådsmedlemmer sig ud af partiet. De opfordrede DF-formand Kristian Thulesen Dahl til at trække sig, men han forsikrede alle om, at han var den rette mand i front for DF, og at en kronprins ikke var nødvendig.

Men tingene ændrede sig hurtigt. 3. august blev Morten Messerschmidt ny næstformand, efter at han havde udfordret Thulesen Dahls linje. 18. september udkom en kritisk bog om Kristian Thulesen Dahl, der satte gang i spekulationer om mulige kupplaner begået af Morten Messerschmidt. Det blev afvist af hovedpersonen, der dog over for Politiken understregede, at han »vil være DF’s formand« efter Thulesen.