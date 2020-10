Sms fra far til DSU-formand: Er det dig, Frank Jensen taler om?

»Jeg har efterårsferie med fri fra jurastudiet og forsøger at passe lidt på mig selv. Jeg har haft nogle stresssymptomer, og det er blevet klart for mig, at jeg skal huske at få slappet af. Så da jeg vågner omkring klokken 9, bruger jeg de første tre timer af dagen på at se den amerikanske komedieserie ’Modern Family’«.

»Ved middagstid rejser jeg mig fra sofaen og går ud for at handle ind til en gulerodskage. Min kærestes forældre fra Fyn kommer på besøg og skal være her nogle dage. Jeg skulle egentlig have lavet et afsnit til en podcast, jeg laver sammen med min bedste ven, Jakob, men jeg har ikke rigtig overskud til det, så jeg aflyser. Om aftenen kommer min svigerfamilie på besøg. Vi hygger os og spiser gulerodskage. Alt ånder fred og idyl«.

»Jeg har glædet mig til torsdag, fordi jeg skal have lavet negle. Det eneste problem i verden er, at jeg skal beslutte, hvilken farve mine negle skal have. Valget falder på gyldenbrun. Hen på eftermiddagen mødes jeg med min roomie Martin og drikker en øl, før jeg spiser aftensmad med min svigerfamilie på restauranten Mahalle på Frederiksberg«.