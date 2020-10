Peter Madsen har forsøgt at flygte fra fængslet

Politiet har anholdt en person i en sag om forsøg på fangeflugt, og det arbejder tirsdag middag derfor på Nyvej i Albertslund, som midlertidigt er afspærret.

Ifølge Politikens oplysninger er det den drabsdømte Peter Madsen, der har forsøgt at flygte. Han er dømt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall i 2017. Det skete i hans hjemmebyggede ubåd.

Ekstra Bladet har et billede, der angiveligt viser Peter Madsen, som sidder på jorden, mens bevæbnet politi ligger på jorden et stykke væk.

Politiet bekræfter på Twitter, at de arbejder på Nyvej i Albertslund.

Vil ikke bekræfte flugtforsøg

Ifølge B.T. skulle den 49-årige mand have truet sig ud af fængslet ved at sige, at han havde en bombe på sig. Billeder viser ifølge B.T., at der er bomberyddere til stede i området.

Københavns Vestegns Politi vil ikke bekræfte, hvorvidt den flygtede - og anholdte fange - er Peter Madsen.

Han afsoner til daglig sin straf i Herstedvester Fængsel, der ligger nogle hundrede meter fra det sted, hvor politiet har anholdt en mand.

Under straffesagen var Betina Hald Engmark forsvarer for Peter Madsen under sagen mod ham.

Hald Engmarks kontor har ikke fået noget at vide om sagen og kan derfor tirsdag kort før klokken 12 hverken be- eller afkræfte, om han skulle være flygtet.

Peter Madsen nægtede at have slået Kim Wall ihjel i sin ubåd. Hun døde som følge af en ulykke, har han forklaret.

Men Københavns Byret kendte ham skyldig i drabet, og Østre Landsret stadfæstede i 2018 hans dom om fængsel på livstid.

