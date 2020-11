Bag (fri)murene: Når den søgende går mod lyset

Du ved det ikke selv. Men hvis du vil være frimurer, bliver du omtalt med et særligt navn blandt brødrene: »Den søgende«.

Det er ikke som en forening, hvor du melder dig ind og betaler et kontingent. Du bliver bedømt af andre brødre i den loge, som du gerne vil ind i.

Det er en af grundene til, at omverdenen gennem historien har betragtet frimurerne med et skeptisk blik. For det er et eksklusivt broderskab, som det kræver en anbefaling og godkendelse fra andre brødre at blive en del af. Og hvad der foregår i en loge, forbliver i logen. Den perfekte opskrift på nepotisme og skjulte vennetjenester.