Mavepuster til Tegnell og svenskerne: Nu vokser epidemien og folk i Uppsala skal helst kun ses med familien

I flere måneder har det set ud, som om Sverige som et af de få lande havde godt styr på sin coronasituation. Mens smitten buldrede frem i flere europæiske lande, var tallene i Sverige klippestabile. Nogle talte om en ’delvis’ flokimmunitet - blandt andet i Politiken – og om Sveriges relative stramme forsamlingsforbud på 50 mennesker.

Men nu er antallet af smittede i de senere uger begyndt at stige med op mod 1.000 nysmittede om dagen. I Uppsala er der nu 400 smittede om ugen og 33 indlagte mod 4-6 indlagte i sommerugerne. På et netop overstået pressemøde tirsdag meldte statsepidemiolog Anders Tegnell ud, at Uppsala nu får en række yderligere ’almene råd’, der skal gælde to uger frem:

»Det her er en skærpelse af de almindelige råd, i og med at man nu skal undgå at omgås med andre end dem, man bor sammen med«, sagde Tegnell, der siger, at det »ikke er en lockdown«, da der ikke er tale om at lukke samfundet ned. Derimod er det en skærpelse af nuværende råd om at begrænse sociale kontakter.