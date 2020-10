»Der bliver talt meget om sex i køkkenerne«

Hele sit liv har Trine Hahnemann arbejdet i restaurationsbranchen. Hun er ikke fagudlært kok, men har alligevel besøgt mange køkkener i og uden for Danmark og været chef for kantiner. I dag ejer hun Hahnemanns Køkken.

Et helt liv i branchen har sat sine spor, og det skyldes især, at restaurationsbranchen er så mandsdomineret. Måske netop derfor er Trine Hahnemann en af de store stemmer i kvindernes kamp om en plads i køkkenet. En plads, de stadig må kæmpe hårdt for at beholde.

»Kvinder regnes ikke for at være lige så gode kokke, og de skal ofte arbejde dobbelt så hårdt for at opnå det samme som mænd«, fortæller hun.