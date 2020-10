Macho-Frank blev ramt af tidevandet

Sagt i ugen

Trine Marie Ilsøe, retsreporter, bliver spurgt af studieværten, om hun har en ide om, hvorfor drabsdømte Peter Madsen prøvede at flygte, uanset hvor usandsynligt det var, at det kunne lykkes:

»Opmærksomhed«.

(DR)

Christian Groes, kønsforsker på RUC om Mette Frederiksens udtalelse om, at »personsager skal afklares i et professionelt rum«:

»Hvis statsministeren havde sagt, at alt skal frem, havde hun skubbet #MeToo-bevægelsen fremad. Nu sætter hun en dæmper på bevægelsen ved at sige, at krænkede kvinder ikke skal stille sig frem i offentligheden, men i stedet gå til advokater, som er hyret – i dette tilfælde af Socialdemokratiet selv«.

(Jyllands-Posten)

Karen Sjørup, lektor emirita ved RUC, mener, at Frank Jensen og Morten Østergaard er ofre for offentlig udskamning:

»Du kan blive anklaget for ting, som du måske selv har glemt. Jeg kunne have krænket en mandlig studerende for 20 år siden, og som jeg ikke husker – men som han følte var en krænkelse. Og hvis jeg var en tilstrækkeligt interessant person, ville det blive til en sag og køre derudad. Det er ødelæggende for retssikkerheden. Sagerne bliver jo ikke forældet, ligesom vi ser det i det almindelige retsvæsen«.

(Fagbladet Journalisten)

Kai Nordhald Bloch, tidligere afdelingsleder i Dansk Metal på DSU-formand og jurastuderende Cecilie Sværke Priess’ Facebook-væg:

»Håber inderlig at du sidder tilbage som jurist med en dårlig smag i munden, med løgn fik du folkedomstolen til at fælde en politiker, som gav dig, påstår du, et kindkys. Når engang du bliver voksen, så håber jeg virkelig denne sag vil hjemsøge dig, og du for evig vil have en dårlig samvittighed«.

(Facebook)

Alexander Andersson, der tweeter om feminisme, demokrati og menneskerettigheder og arbejder i et ministerium:

»Den usunde kultur får ikke en person til at lave seksuel chikane. Den sørger bare for, at det ikke har konsekvenser«.

(Twitter)

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen:

»Hvis man på forhånd ved, at man krænker nogle forældre og støder elever fra sig, så har man fejlet i folkeskolen. Vores opgave er ikke at provokere nogen til at tage afstand. Lærerens undervisning er direkte mislykkedes, hvis tre elever går ud af klassen, fordi de nægter at høre, hvad han siger«.

(Berlingske)

Sanjay Shah, hovedmistænkt i udbytteskandalen, som har kostet Danmark 12,7 mia. kroner, fortæller fra sit eksil i Dubai, at han efter fem år overvejer at overgive sig til dansk politi og få et forlig med Skat, men ikke uden betingelser:

»Lad os sige, jeg vil betale 250 millioner euro. Jeg vil ikke skrive en check til Skat – Gud ved, hvad de vil gøre med pengene – de vil sikkert gå ud og købe et it-system. Jeg vil hellere sige, at med de her 250 millioner euro vil jeg bygge skoler og hospitaler. Jeg føler ikke, det er i den danske befolknings interesse, at jeg giver pengene tilbage til Skat«.

(Børsen)





