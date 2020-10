Peter Madsen afviser at have fået hjælp til flugt

Livstidsfangen Peter Madsen er fængslet i foreløbig 14 dage. Det sker af hensyn til den videre efterforskning.

Efter et mere end to timer langt retsmøde valgte dommer Morten Juul Nielsen onsdag at varetægtsfængsle livstidsfangen Peter Madsen, som tirsdag blev anholdt efter en flugt fra Herstedvester Fængsel.

Efter retsmødet fortæller forsvarsadvokat Anders Larsen, at Peter Madsen afviser at have fået hjælp til flugten.

»Han har erkendt sig skyldig, men med det forbehold, at han gjorde det alene«, siger Anders Larsen foran retssal 102.

Betragtningen om mulige hjælpere deler forsvarsadvokaten ikke.

»Han har erkendt med den præcisering, at det ikke var i forening med andre gerningsmænd«, siger Anders Larsen efterfølgende uden for retten.

Peter Madsen blev efterfølgende ført bort i et sikringsbælte - håndjern, der sidder fast på et bælte om livet. Selv om Peter Madsen altså afviser det, vurderer politiet og anklagemyndigheden altså, at nogen kan have hjulpet Peter Madsen, og at han derfor ikke skal kunne påvirke politiets efterforskning.

Den 49-årige livstidsdømte blev i retten i Glostrup anklaget for i alt seks forhold under fangeflugten. Ifølge hans forsvarsadvokat, erklærede Peter Madsen sig skyldig i alle seks forhold.

Blandt de seks anklageforhold var trusler mod fængselspersonale og betjente. Peter Madsen var også sigtet for at have fået hjælp fra en eller flere uidentificerede gerningsmænd.

Dramatisk flugt

Under retsmødet kom det også frem, at det var nogle særdeles dramatiske minutter, der udfoldede sig, da Peter Madsen flygtede fra Herstedvester Fængsel tirsdag formiddag. Først truede han en fængselspsykolog samt en fængselsbetjent, og derefter satte han sig ind i en varevogn og pegede på føreren med en pistollignende genstand og bad ham køre, ellers ville han skyde ham.

Anders Larsen fortæller, at Peter Madsen er ked af sine handlinger og fortæller gennem sin advokat, at han har forsøgt at gøre det med mindst mulig skadevirkning over dem, det gik ud over.

Derudover beretter forsvarsadvokaten, at Peter Madsens flugt skyldes, at han træt af restriktionerne inde i fængslet.

Tvang sig adgang til hvid varevogn

Klokken 10.21 tirsdag fik politiet et opkald fra fængslet, hvor Madsen ved hjælp af trusler var brudt ud og flygtet til fods.

Han truede forinden en fængselspykolog samt fængselsbetjent med, at han var i besiddelse af en bombe, og derefter blev portene på Herstedvester Fængsel åbnet.

Fire minutter senere, klokken 10.25, satte Peter Madsen sig ind på passagersædet af en hvid varevogn og pegede på føreren med, hvad der har vist sig at være en pistolattrap og sagde:

»Kør, kør kør. Hvis du ikke kører bilen, skyder jeg dig«.

Derudover tilkendegav han, at han havde en bombe om maven.

Kort efter anholdte betjente den undvegne fange.

Dommer Morten Juul Nielsen besluttede at lukke dørene under resten af retsmødet, på grund af mistanken om, at flugten var planlagt i samarbejde med en eller flere gerningsmænd.

Peter Madsen afsoner en livstidsdom, efter at han i 2017 mishandlede, dræbte og parterede en svensk journalist i sin ubåd.