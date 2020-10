Kønssociolog: Jeg håber godt nok, at de ældre feminister bliver klogere

Anden bølge af MeToo skyller fortsat ind over landet. Prominente politikere er blevet konfronteret med fortiden og har været nødt til at trække sig fra deres magtfulde positioner. Det har fået sexismedebatten til at buldre. Kan det virkelig passe, at en hånd på låret skal have så store konsekvenser et helt årti efter, tænker nogle? Det er ikke hånden, men håndteringen, tænker andre.

Sexismedebatten deler vandene. Politiken har derfor talt med kønssociolog Cecilie Nørgaard for at blive klogere på, hvad der er op og ned i den svære samtale. Er der et opgør mellem generationerne, og hvor bevæger debatten sig hen?

Er der en generationskløft mellem unge og ældre?