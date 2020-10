De sorte lo og de grønne græd: Klimaet tabte, da EU's landbrugsministre forhandlede til den lyse morgen.

Der bliver færre og færre landmænd, så hvorfor er den landbrugsreform, som forhandles netop nu, så vigtig?

Kort sagt, fordi landbruget stadig er den store post på EU’s budget. Bevares, støtten til landbruget er blevet beskåret i EU’s kommende syvårs budget, men landbruget fylder stadig, trods alle ordene om moderne politikker, om klima og digital omstilling, en tredjedel af EU-budgettet.

Politisk set er landbrugspolitikken også central. Det er her, hensynet til klimaet for alvor kolliderer med hensynet til erhvervslivet. Ikke bare til den enkelte landmænd, dem er der blevet færre af, og så mange arbejdspladser er der heller ikke i det primære landbrug, men der er arbejdspladser i følgeindustrierne, og på eksportmarkederne er landbruget stadig en sværvægter. Det er benhård business over for politiske klimamål.