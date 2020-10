Retspolitikere: 'Scandinavian Star'-sag bør undersøges nu

Hvem ejede færgen ’Scandinavian Star’, da den brændte ude på havet i april 1990? Var der nogen i ejerkredsen, som havde en økonomisk interesse i, at den overforsikrede færge udbrændte, så man kunne hæve forsikringssummen?

Hvorfor har danske og norske myndigheder stadig ikke opklaret og belyst mordsagen til fulde – her mere end 30 år efter, at 159 mennesker mistede livet på færgen, der skulle bringe påskerejsende fra Oslo i Norge til Frederikshavn i Danmark.

Både pårørende, der mistede et eller flere familiemedlemmer, og flere af de retspolitikere, der deltog i onsdagens høring i Landstingssalen i Folketinget om ’Scandinavian Star’, efterlyser en hurtig – men også tilbundsgående undersøgelse, der kan sætte et endeligt punktum for sagen.

Høringen var en optakt til den kommende forespørgelsesdebat i Folketinget om sagen, som ventes at blive sat på dagsordenen i næste måned.

Pårørende har erkendt tab

Norske Jan Harsem overlevede den påsatte brand sammen med sin lille søn, men mistede sin gravide kone på skibet.

Han påpegede i et oplæg på høringen, at de fleste pårørende, som mistede et eller flere familiemedlemmer, eller som selv overlevede katastrofen, i dag har erkendt deres tab.

»Men det vil være positivt for både de overlevende og pårørende med en ny undersøgelse. De ville kunne komme videre, hvis den danske og norske justitsminister siger, at nu skal vi en gang for alle have opklaret de uafklarede spørgsmål«, sagde Jan Harsem og tilføjede:

»Det er helt ubegribeligt, at spørgsmålet om skibets forsikringer og finansiering ikke er undersøgt. Ingen har snakket med aktørerne. Det er stadig den dag i dag helt uafklaret, hvem der egentlig var skibets ejer, da ’Scandinavian Star’ brændte«, siger Jan Harsem.

Danske Mike Axdal, der overlevede branden, men mistede sin far og bror under tragedien, formulerede det sådan her under høringen:

»Lad os nu få nedsat den task force, som kan komme helt til bunds i sagen«.

Under debatten fastslog SF’s medlem af retsudvalget, Karina Dehnhardt, at de økonomiske spor i ’Scandinavian Star’-sagen bør undersøges.

Socialdemokratiets Bjarne Laustsen sagde efter høringen, at det er helt afgørende, at man nu »kommer et spadestik dybere«.

»Der mangler en gerningsmand. Motivet til branden er ikke belyst, men der er masser af indicier. Så det ligger lige for at undersøge disse spor«, fremførte Bjarne Laustsen og fortsatte:

Gerningsmand måske død

»Lykkes det ikke at finde en gerningsmand, fordi han er måske er død, er det alligevel afgørende, at vi lærer af den her sag. Så vi i det mindste ved præcist, hvad vi skal gøre, hvis en ny katastrofe skulle indtræffe«.

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup udtrykte stor frustration over, at justitsminister Nick Hækkerup (S) havde valgt at blive væk fra høringen i Landstingssalen.

Han påpegede, at det trods masser af spørgsmål til diverse justitsministre og adskillige samråd gennem årene har været som at »slå i en dyne«.

»Hvad skal der til for at få løst gåden om ’Scandinavian Star’, så vi slipper for flere høringer og flere spørgsmål«, spurgte Peter Skaarup.

Pernille Vermund, formand for partiet Nye Borgerlige, spurgte Kammeradvokatens repræsentant på høringen, Jens Teilberg Søndergaard, om der var noget til hinder for, at der blev nedsat en task force af politiet, som skal undersøge alle aspekter af mordbranden, og at man derefter fik nedsat en kommission eller lignende til at undersøge, hvorfor myndighederne aldrig er kommet til bunds i sagen.

Svaret fra Jens Teilberg Søndergaard var klart. Det er muligt at gennemføre begge undersøgelser. Altså om nogen i mordsagen stadig kan straffes, og dernæst om myndighederne har fejlet under forsøget på at opklare sagen.

Kontakt mange år senere

Også den tidligere norske forsikringsmægler Svein Dammen deltog i høringen. Han undrede sig over, at han først mange år efter branden blev kontaktet af norsk politi, selv om han havde og har afgørende oplysninger omkring forsikringsforholdene på ’Scandinavian Star’.

Kun én uge før mordbranden på ’Scandinavian Star’ i 1990 blev der tegnet en dobbelt så stor forsikring på skibet. Men det skyldtes udelukkende, at prisen på skibet blev pustet kunstigt op til det dobbelte ved en usædvanlig handel, mener Svein Dammen.

Skibet var slet ikke så meget værd, har han tidligere fortalt til Politiken og i forbindelse med den dokumentarserie om katastrofen, som Danmarks Radio viste tidligere på året.

Svein Dammen var i 1990 forsikringsmægler og medejer af det norske mæglerfirma Arvid Bergvall, som formidlede en del af den kaskoforsikring af skibet, der var gældende før den nye forsikring til 24 millioner dollars.

Den samlede kaskoforsikring på skibet lå i 1989 på omkring 12 millioner dollars. Altså halvt så meget som den forsikring på 24 millioner dollars, som året efter blev tegnet hos det daværende danske forsikringsselskab Fjerde Sø.

Svein Dammen har svært ved at forstå, at et slidt gammelt skib som ’Scandinavian Star’, der var bygget i 1971, så mange år senere i 1990 kunne handles og derefter forsikres for så store summer.

Søren Søndergaard fra Enhedslisten har i mange år beskæftiget sig med ’Scandinavian Star’-sagen. Også han mener, at de økonomiske spor i sagen nu en gang for alle bør undersøges til bunds.

»En mordbrand med 159 dræbte forældes aldrig«, understreger Søren Søndergaard.

Socialdemokraten Bjarne Laustsen brugte også høringen til at komme med følgende opfordring: »Alle, der ligger inde med viden om Scandinavian Star, skal komme frem med den«.

Også Venstres næstformand Inger Støjberg stillede spørgsmål under høringen om myndighedernes behandling af sagen. Og ikke mindst, hvilke muligheder der er for at undersøge sagen igen.