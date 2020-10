Folketinget opretter whistleblowerordning mod krænkelser

Folketingets Administration styrker indsatsen mod seksuel chikane.

Blandt initiativerne er der et forslag om en whistleblowerordning. Den skal give medarbejdere mulighed for at henvende sig til et advokatfirma, hvor de kan indberette en seksuel krænkelse.

Det står der i en pressemeddelelse.

Der er 440 medarbejdere i Folketingets Administration.

Indsatsen mod seksuel chikane, krænkelser og anden grænseoverskridende adfærd er et brandvarmt tema i øjeblikket. I særdeleshed også i dansk politik.

I de seneste uger er Morten Østergaard gået af som politisk leder for De Radikale, og Frank Jensen (S) er stoppet som overborgmester i København og næstformand i Socialdemokratiet grundet krænkelsessager.

Onsdag kom det frem, at De Konservative har frataget folketingsmedlem Orla Østerby alle ordførerskaber efter grænseoverskridende adfærd mod partikollegaen Brigitte Klintskov Jerkel. Den fandt sted i 2017.

Blandt partierne i Folketinget er der ligeledes en række initiativer og interne undersøgelser i gang for at komme krænkelserne til livs.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), hilser alle initiativer velkommen.

Han vil tilbyde partierne, at de også kan anvende whistleblowerordningen, der er ved at blive udformet til Folketingets ansatte, og som træder i kraft i den nærmeste fremtid.

»Jeg vil nu tage en snak med gruppeformændene for at høre, om de ansatte i grupper og partisekretariater og folketingsmedlemmer også er interesserede i at gøre brug af whistleblowerordningen«.

»Det er vigtigt, at vi på Christiansborg understøtter en kultur, hvor krænkende adfærd er uacceptabel. Alle skal have et trygt sted at henvende sig, hvis de kommer ud for en ubehagelig oplevelse«, siger Henrik Dam Kristensen i pressemeddelelsen.

Folketingets Præsidium er kun arbejdsgiver for de ansatte i Folketingets Administration. De enkelte partier er selvstændige arbejdsgivere for deres ansatte.

ritzau