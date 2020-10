Skolelederen i Tingbjerg: Selvfølgelig skal vi kunne vise satiriske tegninger

Mordet på en fransk historielærer har gjort et kolossalt indtryk på hans kolleger overalt i den europæiske undervisningsverden. Herhjemme er en lektor ved Københavns Professionshøjskole sat under politibeskyttelse, efter at hun på Facebook udtrykte sin solidaritet med den afdøde Samuel Paty, der blev dræbt af en 18-årig tjetjensk islamist for at have vist sine elever Muhammed-tegningerne i undervisningen.

Men det er afgørende vigtigt, at danske skoler ikke lader sig true til tavshed, men holder fast i retten til at undervise i ytringsfrihed og Muhammed-sagen, der i 2005 og årene derefter kastede Danmark ud i den største internationale krise siden besættelsestiden. Sådan lyder meldingen fra Marco Damgaard, der er leder af Tingbjerg Skole i København med 85 procent tosprogede elever, hvoraf langt hovedparten er muslimer.

Efter mordet på Samuel Paty satte skolelederen sig til tasterne på Facebook og skrev også ud til forældre og medarbejdere på skolen om den »dybt ulykkelige hændelse i Paris«. Også i det socialt udsatte boligkvarter, hvor et ukendt antal indbyggere er modstandere af satiretegningerne af muslimernes profet, må »folkeskoleloven og den demokratiske dannelse kommer før religiøse hensyn«: