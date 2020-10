Said Mansour er ifølge flere medier dømt til døden i Marokko

Fredag 4. januar 2019 blev Said Mansour tvunget op af trappen til et fly mod Marokko med en envejs-billet i lommen.

Mansour – også kendt som ’Boghandleren fra Brønshøj’ – havde to domme for terror og et frataget dansk statsborgerskab med sig i bagagen. Siden 2005 havde danske myndigheder forsøgt at smide ham ud af landet, men først i 2019 lykkedes det at sende ham til Marokko, som i årevis har mistænkt ham for terroraktiviteter.

Said Mansour blev straks fængslet ved ankomsten til Marokko, og nu er han ifølge flere medier blevet dømt til døden ved en marokkansk domstol.