77 elever smittet efter saunatur – og fire andre nedslag i coronadanmark

Coronaen er ikke til at få bugt med.

Statsminister Mette Frederiksen (S) varsler nye restriktioner. De seneste tal fra Staten Serum Institut viser, at hele 760 personer blev testet positiv med coronavirus det forgange døgn. Coronavirussen er med andre ord taget til i styrke. Her får du overblikket med fem nedslag i coronadanmark.

Gerlev Idrætshøjskole har delvist åbnet op for elever igen. Det sker efter, at en smittet højskoleelev gik i sauna med 30 andre elever og gav smitten videre på kryds og tværs. Alle elever blev sendt hjem 12. oktober. Gerlev Idrætshøjskole oplyser på deres Facebook-side, at hele 77 ud af skolens 137 højskoleelever efterfølgende blev testet positiv for coronavirus.