Ubevidst racisme bag forskelsbehandling

Han har boet her i landet i 21 år. I al den tid har han arbejdet. Da konen valgte at tage børnene med hjem til Pakistan på grund af det, parret oplevede som racisme i Danmark, blev han. For han håbede på, at hans lykke i landet ville vende.

Nu har han netop lukket sit rengøringsfirma blandt andet på grund af for få kunder under corona-krisen. Og så af en anden årsag: At danskere helst ikke vil gøre forretning med indvandrere. Sådan ser Mohammed det.

»Jeg har været til mange samtaler, hvor de ikke ville ansætte mig eller mit firma. Det handler om netværk, og danskere anbefaler kun danske firmaer«, siger Mohammed.