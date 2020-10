Sofie Carsten Nielsens magtdeling skaber radikale efterskælv

Det var, som om det radikale jordskælv på Christiansborg, der for blot to uger siden udløste partiets interne sammenstyrtning, for en stund blev overgået af den tordenstorm på Københavns Rådhus, der mandag kulminerede med overborgmester Frank Jensens exit.

Sagerne deler fællestræk, men krisernes anatomi er alligevel vidt forskellig.

Hvor tordenstorme kan opstå med et pludseligt brag og ofte afløses af blå himmel og ren luft, er jordskælv udløst af oparbejdede spændinger under overfladen over lang tid og ofte afløst af efterskælv, som med mellemrum fører til nye ødelæggende sammenstyrtninger.