Forklaringen på kæmpe byggeskandale i København har fået vokseværk

Opførelsen af Niels Bohr Bygningen, der skulle have stået klar til Københavns Universitet i 2016, er blevet forsinket med 4 år og fordyret med 2,4 milliarder kroner, så den samlede pris kommer til at lyde på 4,2 milliarder kroner.

Det konstaterer Rigsrevisionen i en beretning, der udløser skarp kritik fra Folketingets statsrevisorer, som kritiserer Transport- og Boligministeriet for mangelfuld styring.

Ministeriet har tidligere forklaret forsinkelse og fordyrelse med, at en spansk leverandør havde leveret et mangelfuldt og fejlbehæftet ventilationssystem, som måtte afmonteres igen. Men det er ikke hele forklaringen, viser Rigsrevisionens undersøgelse, og statsrevisorerne kritiserer ministeriet for mangelfuld styring, som ud over fordyrelse og forsinkelse har »haft negative følger for bygningens funktionalitet og kapacitet«, ligesom de »ønskede gevinster for forskning og uddannelse indtil videre er udeblevet«.