Oppositionen går til angreb: »Er der en positiv effekt, eller er det ren symbolpolitik?«

Hvis der er én ting, den borgerlige opposition i disse dage kan forenes om, er det en utilfredshed med, hvad de betegner, som regeringens udemokratiske gennemtrumfen af coronarestriktioner.

Ovenpå fredagens pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen annoncerede skærpede restriktioner med udvidede mundbindskrav, forbud mod salg af alkohol efter klokken 22 og et forsamlingsforbud, der nu er sænket til at gælde for maksimalt 10 personer, flød Twitter over med kritiske reaktioner fra oppositionspolitikere.

Formanden for Danmarks største oppositionsparti, Venstres Jakob Ellemann-Jensen, anklagede regeringen for at have mistet kontrollen med coronasmitten og for at holde Folketinget »ud i strakt arm«.