Forsvarsadvokater: Frank Jensen har ret - han har ingen retsbeskyttelse

Når den forhenværende overborgmester for København, Frank Jensen, peger på, at han ingen retssikkerhed har haft i de krænkelsessager, der offentligt er lagt frem mod ham, har han ret.

Det vurderer to forsvarsadvokater, efter at den detroniserede socialdemokratiske næstformand i dagens udgave af Berlingske uddyber sine pointer om, at han ikke har haft nogen retsbeskyttelse, og at det er folkedomstolen, der har fældet dom over ham.

»Jeg er meget enig med ham i, at han er retsløs i denne situation, fordi folk har været meget hurtige til at fordømme det. Der er ingen efterprøvning af de vidneudsagn, der er kommet frem i pressen, de står helt uimodsagt. Det synes jeg, er et problem«, siger forsvarsadvokat Henrik Stagetorn.